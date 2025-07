Dazi Trump apre all’accordo lampo | Arriverà entro due giorni l’Ue ci sta trattando bene

Le tensioni commerciali tra Trump e l’Europa sembrano finalmente avviarsi verso una svolta rapida, con un accordo atteso entro due giorni. La volontà di trovare soluzioni sui settori vinicolo, automotive e dei velivoli rappresenta un passo importante per calmare le acque e tutelare le economie di Italia, Germania e Francia. Resta da vedere se questa apertura porterà a risultati duraturi o se le negoziazioni continueranno a incrociarsi.

Si lavora, quindi, per avere almeno esenzioni sul settore vinicolo, su quello dell'automotive e dei velivoli. Tre produzioni che pesano notevolmente sulle economie italiana, tedesca e francese. I tre Paesi dunque non demordono sulle loro richieste e continuano a pressare l'Ue per avere risposte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Trump apre all’accordo lampo: “Arriverà entro due giorni, l’Ue ci sta trattando bene”

