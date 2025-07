Crollo al ristorante Essenza di Terracina Mara Severin e il racconto del testimone | Non la sentivamo più

Un dramma improvviso scuote il ristorante Essenza di Terracina, mentre un testimone racconta con emozione il suo coraggio: “Siamo riusciti a correre per primi là, abbiamo rotto le porte con i miei nipoti per far uscire la gente”. La scena si infittisce tra indagini in corso e un’umanità segnata da un evento che resterà negli occhi di tutti. E ora, facciamo il punto sulle ultime novità delle indagini.

La cena e all'improvviso il crollo del tetto. Tragedia al ristorante stellato Essenza in via Cavour a Terracina, località sul litorale in provincia di Latina. Il bilancio riporta una vittima e cinque feriti. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 22 e subito sono appar

Crollo in un ristorante stellato a Terracina: muore la sommelier. Indagini sulla ristrutturazione - Si chiamava Mara Severin e aveva 31 anni la ragazza morta nel crollo del tetto del ristorante stellato 'Essenza' nel centro di Terracina, in provincia Latina. Secondo ansa.it