Orio al Serio l’allarme dei sindacati dopo la morte di Andrea Russo | Tragedia sfiorata già 2 mesi fa troppo facile raggiungere la pista dell’aeroporto

L’incidente di Orio al Serio, che ha costato la vita a un uomo finito sotto un motore in fase di rullaggio, riaccende il dibattito sulla sicurezza dello scalo bergamasco. Dopo la tragedia sfiorata solo due mesi fa, i sindacati lanciano l’allarme: troppo facile raggiungere le aree riservate dell’aeroporto. Questa drammatica vicenda solleva interrogativi urgenti sulle misure di controllo e accesso, richiedendo interventi immediati per prevenire ulteriori tragedie.

L’incidente avvenuto questa mattina, martedì 8 luglio, all’aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo ha perso la vita finendo sotto il motore di un aereo in fase di rullaggio, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza dello scalo bergamasco. Il tragico episodio, ancora oggetto di indagine da parte della magistratura, ha sollevato interrogativi profondi sulle misure di controllo e accesso nelle aree sensibili dell’aeroporto, già oggetto di preoccupazione da parte dei sindacati. Le associazioni hanno infatti segnalato come, già due mesi fa, un uomo fosse riuscito a raggiungere la pista bypassando i sistemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online

Dramma a Orio al Serio, la traccia del volo coinvolto - Un dramma sconvolge l’aeroporto di Orio al Serio: un uomo si è lanciato contro un volo Volotea in partenza per le Asturie, con conseguenze tragiche e devastanti.

