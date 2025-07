Gaza terzo round di negoziati tra Israele e Hamas | Macron | riconoscimento Stato palestinese l' unica via per la pace

In un contesto di tensioni e diplomazia, il terzo round di negoziati tra Israele e Hamas si intreccia con le dichiarazioni di Macron sul riconoscimento dello Stato palestinese come possibile via per la pace. Nel frattempo, gli Houthi attaccano una nave greca nel Mar Rosso, mietendo vittime, mentre Netanyahu sorprende annunciando di aver candidato Trump al Nobel per la Pace. Un mosaico complesso di eventi che plasma il futuro del Medio Oriente.

Mar Rosso, gli Houthi attaccano una nave greca: uccisi tre marinai. Netanyahu: "Ho candidato Trump al Nobel per la Pace".

Dino Giarrusso all’Isola: “Usiamo questo spazio per chiedere la pace a Gaza e in Ucraina” - Dino Giarrusso fa il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2025 durante la seconda puntata del 12 maggio, portando con sé un importante messaggio di pace.

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il suo omologo statunitense Donald Trump della guerra in Ucraina e della crisi in Medio Oriente. Il leader del Cremlino ha aperto a un terzo round di colloqui con Kiev ma ha sottolineato che Mosca no Vai su Facebook

Gaza, terzo round di negoziati tra Israele e Hamas | Macron: riconoscimento Stato palestinese l'unica via per la pace; Netanyahu sorprende Trump col Nobel. Report su stupri di Hamas: usati come arma di guerra; Guerre, punto: la ricerca della pace in stallo, uno spiraglio per diplomazia vaticana.

Netanyahu alla Casa Bianca, Trump pressa per la pace a Gaza. Il premier israeliano lo cand... - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato Benjamin Netanyahu a cena alla Casa Bianca lunedì, mentre faceva pressione sul primo ministro israeliano per porre fine alla guerra di Ga ... Si legge su msn.com