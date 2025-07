Fluminense Chelsea 0-2 | l’ex Juve Maresca vola in finale del Mondiale per Club grazie a un incredibile Joao Pedro

Il Chelsea vola in finale del Mondiale per Club grazie a un’incredibile prestazione di Joao Pedro, che firma una doppietta decisiva contro la Fluminense. L’ex Juve, ora in prestito ai Blues, ha dimostrato tutto il suo talento trascinando la squadra verso l’obiettivo più ambito. Una serata da ricordare per l’attaccante brasiliano e per i tifosi del Chelsea, che ora sognano il titolo mondiale.

Fluminense Chelsea 0-2: l'ex Juve Maresca vola in finale del Mondiale per Club, la sintesi della sfida. Il Chelsea ha staccato il biglietto per la finale del Mondiale per Club grazie a una prestazione straordinaria di Joao Pedro, che ha firmato una doppietta decisiva contro la Fluminense, permettendo agli inglesi di volare in finale. Il brasiliano, arrivato da poco in prestito, ha dimostrato subito di poter essere una risorsa fondamentale per la squadra dell'ex Juve, Enzo Maresca, dando il suo contributo con due gol che hanno fatto esplodere il pubblico del Chelsea. La partita contro la Fluminense, che sulla carta si presentava come una delle più insidiose della competizione, è stata equilibrata per lunghi tratti.

