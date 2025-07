Joao Pedro show | doppietta e scuse al suo Fluminense Il Chelsea di Maresca in finale al Mondiale

Il Joao Pedro Show infiamma il mondo del calcio: doppietta e scuse al Fluminense, mentre il Chelsea di Maresca vola in finale mondiale. La prestazione stellare del brasiliano, cresciuto nel club di Rio, ha lasciato tutti senza parole. Con un 2-0, gli inglesi si preparano alla grande sfida di domenica contro la vincente di Psg-Real Madrid, promettendo un match ricco di emozioni e sorprese.

Due gol del brasiliano, cresciuto nel club di Rio. Finisce 2-0 per gli inglesi, che domenica si giocheranno il titolo contro la vincente di Psg-Real Madrid.

