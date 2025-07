Alluvioni in Texas i morti sono 109 e 161 i dispersi

Il bilancio delle alluvioni in Texas si aggrava: i morti sono 109 e i dispersi almeno 161. Lo riferiscono le autorità.

Alluvioni in Texas, il bilancio supera le cento vittime - Le alluvioni devastanti in Texas continuano a mietere vittime, con un bilancio che supera le cento morti e si aggrava di ora in ora.

Sale il bilancio dei morti nelle alluvioni in Texas: sono oltre 88. Solo a Kerr morti 48 adulti e 27 bambini

Alluvioni in Texas, il timelapse dell'impressionate piena del fiume Llano. Il filmato girato da un testimone oculare. I dispersi sono 41, lo affermano le autorità. I morti sono invece più di 80

Texas, sono oltre 90 i morti per l'alluvione. Più di 40 i dispersi; In Texas si cercano ancora decine di persone disperse; Alluvione in Texas, la strage delle bambine. Almeno 68 morti e 11 dispersi: «Quell'onda di 8 metri nel buio ha travolto tutto.

Alluvione Texas, i morti sono più di 100 - Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle alluvioni che venerdì in Texas hanno colpito 6 contee, quella di Kerr più pesantemente. Da rainews.it