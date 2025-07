Dodò Inter il brasiliano un’opzione per il dopo Dumfries? Dalla Fiorentina fanno sapere che…

Il mercato dell’Inter si anima con l’ipotesi Dodò come possibile erede di Dumfries. Il terzino brasiliano della Fiorentina sta catturando l’attenzione dei nerazzurri, pronti a valutare un’eventuale sostituzione del numero 2. La clausola rescissoria da 25 milioni e la finestra di operazioni che si sta per chiudere rendono questa trattativa intrigante e ancora tutta da decifrare. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi!

Dodò Inter, il brasiliano un'opzione per il dopo Dumfries? Dalla Fiorentina fanno sapere che. Le ultime sul futuro del terzino. Negli ultimi giorni, il nome di Dodò, terzino destro brasiliano della Fiorentina, è stato accostato insistentemente al calciomercato Inter, in vista di una possibile sostituzione di Denzel Dumfries, dato come partente per via della clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino al 31 luglio e rivolta ai club esteri. Il club nerazzurro sta monitorando attentamente la situazione del giocatore, ma sembra che il futuro di Dodo possa non essere così lontano da Firenze come inizialmente ipotizzato.

Dodo Juve, Fiorentina pronta ad alzare un muro per l’esterno brasiliano: partirà soltanto in questo caso. Tutte le novità - La Juventus e la Fiorentina sono pronte a contendere un talento brasiliano, Dodo, con la Fiorentina disposta ad alzare un muro per garantirsi l'esterno.

