Nuovo green ranger nei power rangers | l’epica rinascita del franchise

Una svolta audace e innovativa per il franchise Power Rangers: la nuova Green Ranger, interpretata da un volto noto, conquista il cuore dei fan in Power Rangers Prime #9. Questa reinterpretazione femminile non solo rinnova l’epica saga, ma apre le porte a nuove storie e dinamiche sorprendenti, promettendo un futuro ricco di emozioni e colpi di scena. La rinascita del green power è appena cominciata—e tu non puoi perdertela!

La serie a fumetti Power Rangers Prime sta rivoluzionando uno dei momenti più iconici dell'intera franchise: l'introduzione del Green Ranger. Questa reinterpretazione si distingue per un'importante novità : il personaggio, tradizionalmente maschile, viene rappresentato questa volta come una figura femminile e, sorprendentemente, potrebbe essere interpretata da un volto noto sotto la maschera. la nuova green ranger in power rangers prime #9. una rivisitazione del momento simbolo della saga. Nel numero 9 di Power Rangers Prime, scritto da Melissa Flores con illustrazioni di Michael YG e copertina principale di Taurin Clarke, si assiste a una svolta decisiva: compare una versione femminile del Green Ranger con il volto scoperto.

In questa notizia si parla di: power - rangers - green - ranger

Il reboot dei power rangers: la versione più oscura del ranger verde mai realizzata - Il reboot dei Power Rangers segna l'arrivo della versione più oscura del Ranger Verde mai realizzata.

