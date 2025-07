Mondiale Club Chelsea prima finalista | Fluminense ko 2-0

Il Chelsea si incorona prima finalista del nuovo Mondiale per Club, conquistando una meritata vittoria contro il Fluminense di Renato con un 2-0 al MetLife Stadium di New York. La doppietta spettacolare di Joao Pedro ha stregato il pubblico, portando gli inglesi a un passo dalla gloria internazionale. È una serata memorabile per il club londinese e per i tifosi che sognano già il grande traguardo finale: restate con noi per scoprire come si svilupperà questa emozionante finale!

(Adnkronos) – E' il Chelsea la prima squadra finalista della prima edizione del nuovo Mondiale per Club. La squadra di Enzo Maresca si è imposta in semifinale sul Fluminense di Renato per 2-0 al MetLife Stadium di New York, grazie alla doppietta dell'ex, Joao Pedro, in rete con due perle a giro, la prima di .

