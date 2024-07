Calciomercato Bologna ufficiale il colpo Dallinga | la formula

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilha ufficializzato il sostituto di Zirkzee: è Thijsil nuovo attaccante rossoblù, come confermato dal club attraverso un comunicato. “IlFC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Toulouse Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs”.è un centravanti di buona tecnica e di ottima confidenza col gol, reduce da 73 reti nelle ultime 3 stagioni giocate. Di statura e fisicità imponente, ama dialogare coi compagni e si disimpegna bene anche fuori area, mostrando comunque un repertorio realizzativo invidiabile: segna in tutte le maniere, pure di testa e in acrobazia, sempre cercando spazio fra i difensori che lo marcano e leggendo bene le traiettorie dei cross.