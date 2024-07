Audero dopo l’Inter un ‘ritorno di fiamma’ per il futuro – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Emil, come sappiamo, non proseguirà l’avventura alche ha deciso di non riscattarlo al termine della scorsa stagione. Tornato alla Sampdoria, ora il Como torna con forza su di lui, come rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport.una stagione alda secondo portiere, conclusasi con la conquista dello scudetto, Emilè tornato alla Sampdoria al termine del prestito. Il 27enne non resterà però a Genova, in Serie B, ed è destinato pertanto a una cessione. Fino a poche settimane fa era il Como a cercarlo con insistenza, salvo poi spostare il proprio focus su un altro portiere, ovvero Pau Lopez dell’Olympique Marsiglia. Come riporta Gianluca Di Marzio, però, il club francese non ha intenzione di lasciar partire l’ex Roma.