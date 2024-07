Arteta sull' incredibile infortunio di Tomiyasu ritorno di Timber

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-23 10:42:46 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web,’ottimo sito 101greatgoals: Il manager dell’Arsenal Mikelha definito “” l’al ginocchio che ha tenuto Takehirofuori dalla tournée statunitense del club, ma ha affermato di essere “molto emozionato” per ildel collega difensore Jurriendopo undi lunga data al legamento crociato anteriore. Versatilearrivò dall’Ajax per una cifra iniziale di 34 milioni di sterline nel giugno 2023, per poi abbandonare il campo in preda all’agonia durante la partita inaugurale della stagione dell’Arsenal in casa contro il Nottingham Forest.