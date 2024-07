Arrampicata veloce - Vittoria nella tappa in Slovacchia Strocchi la Coppa Europa è sua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ravenna e Faenza si confermano capitali dell’. A Briancon in Francia, Ludovico Fossali, faentino d’adozione del GS Esercito in quanto si allena nelle strutture della palestra Carchidio, si è impostoprova didel Mondo davanti allo spagnolo Eric Noya, in 4’’97, eguagliando il record europeo. Nel femminile, la compagna di squadra Giulia Randi si è dovuta arrendere allo strapotere delle campionesse cinesi piazzandosi sesta, ma ha strappato il nuovo record Italiano con 6’’85. Resta il rammarico per entrambi, in quanto se avessero ottenuto quei risultati alla gara precedente, di qualifica olimpica, avrebbero conquistato il biglietto per Parigi. Da non dimenticare, il dodicesimo posto indel Mondo Lead, del neo campione italiano Giovanni Placci.