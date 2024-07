Amadeus colpo di scena | la Rai colpita di nuovo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 23 luglio 2024) È andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Affari Tuoi eha abbandonato ufficialmente la Rai. Già aveva scritto qualche parola pronunciata giorni fa sui social, ma alla fine l’addio è stato più dolce del previsto. Anche se non manca un ultimodi, proprio a qualche giorno dalla fine della sua avventura.ha annunciato ufficialmente settimane fa il suo addio alla Rai e il conseguente passaggio a Discovery. Il conduttore vuole dedicarsi a nuovi progetti, ma non è detto che del suo passato è tutto perduto. L’ultimodi, infatti, è arrivato solo qualche giorno dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Affari Tuoi. Ecco, infatti, cosa succederà adesso. L’ennesimodiverso la Rai, foto Ansa – VelvetGossipDopo cinque edizioni da record al timone del Festival di Sanremo,ha deciso di voltare pagina.