A Santa Maria Capua Vetere il ristorante Santupietro propone una cucina fusion non lontana dalla tradizione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024). Si dice che il coraggio non è semplicemente una delle virtù ma la forma di ogni virtù, il nostro amico Gianmarco Cirrone chef e patron deldi coraggio ne ha da vendere, avendo aperto la sua attività a soli venticinque anni. Il giovane chef facendo tesoro delle importanti esperienze avute con i grandi volti della ristorazione italiana tra cui: Rosanna Marziale e Cristoforo Trapani (al cui deve tanto), decide di tornare a casa e trasformare la sua passione in modo da renderla tangibile, dando vita non al solitodi pesce bensì a qualcosa di nuovo. Il locale è situato apoco distante dall’Anfiteatro Campano, vanta un’atmosfera intima ed elegante, arricchita da un menù che racchiude portate piacevoli e ben realizzate, unae contemporanea ma al contempo non