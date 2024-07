23 luglio 2011 tredici anni senza Amy Winehouse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Firenze, 232024 - “Sono morta centinaia di volte” cantava Amyin “Back to Black”. E non si poteva non crederle, perché la sua voce, il suo marchio di fabbrica, era unica al mondo, a suo modo un paradosso sonoro: profonda, vellutata e al tempo stesso abrasiva come una ferita che non guarisce mai, contemporaneamente inimitabile eppure imitatissima ai quattro angoli del mondo. Amy “era” una ferita ambulante, e pare quasi uno scherzo del destino che sia andata ad unirsi – esattamente oggi difa – al famigerato “Club 27”, ossia all’infinita schiera di rockstar luminose come stelle polari che hanno lasciato questo mondo a soli 27: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain. Ed Amy. La trovarono morta il 23nella sua casa di Londra, nella sua amata Camden, nel suo letto.