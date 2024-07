Usa2024 Harris sente anche Obama e i Clinton in cerca di sostegno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (askanews) – La vicepresidente degli Stati uniti Kamalaha parlato con gli ex presidenti Baracke Bill, nonché con l’ex segretario di Stato Hillary, secondo una fonte a conoscenza dei fatti citata da Cnn, nelle oltre 10 ore che ha trascorso lavorando al telefono domenica pomeriggio e fino a sera per raccogliere ildei leader democratici dopo che il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa per la Casa bianca.non ha al momento appoggiato, lasciando spazio al dibattito alla Convention Dem, a differenza della famigliache ha dato il suo. Come ha riferito la Cnn, in meno di un giornoha parlato con più di 100 leader di partito, deputati e senatori, governatori, leader sindacali e vertici di organizzazioni di difesa dei diritti civili.