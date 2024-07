Usa uccide il figlio della compagna annegandolo nel water | aveva solo 5 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un omicidio terrificante, una storia che ha scioccato il mondo intero: un uomo statunitense di 34si è dichiarato colpevole del brutale omicidio dellettosua fidanzata, un bimbo di 5, e per questo condannato a 60di carcere presso il Dipartimento penitenziario dell’Arkansas. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti in tribunale, Nathan Bridges ha ucciso il piccolocon la testa nelperché il bambino lomorso a una mano.Leggi anche: Caltanissetta, paziente si butta dal quinto piano dell’ospedale: è ancora vivo Il terribile delitto era stato scoperto nel dicembre del 2022, quando il bambino stava per compiere 6. Il corpo del bambino era stato nascosto per tre mesi prima che gli agenti lo scoprissero, dopo essere stati messi in allarme dalla nonna del bimbo.