Truffa delle criptovalute tramite Telegram | perde mille euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Jesi (Ancona), 22 luglio 2024 – Vittimae del trading on line: denunciato 42enne napoletano residente a Cosenza. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato, al comando del dirigente vice questore Paolo Arena lo ha denunciato per. Tutto è iniziato negli ultimi giorni di giugno quando la persona offesa, un tunisino di 40 anni, si è rivolto al commissariato riferendo che da tempo effettuava operazioni di trading online per l’acquisto di moneta virtualeun sito che operava esclusivamente. Qui manifestata l’intenzione di acquisto, gli veniva comunicato il nominativo e l’iban su cui fare il pagamento per l’acquisto, avvenuto il quale, dopo pochi minuti l’acquirente riceveva sul proprio conto la somma investita ed una quota di interessi.