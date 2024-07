Sport in tv oggi lunedì 22 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Quest’22, si apre con una giornata abbastanza soft la settimana che segnerà l’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quasi tutte le discipline si fermano per alcuni giorni in attesa della rassegna a cinque cerchi, mentre fa eccezione il tennis con i circuiti ATP e WTA che proseguono senza soluzione di continuità con altri tornei in giro per il mondo. Sul fronte italiano scendono in campo ben quattro giocatori per il primo turno: Nuria Brancaccio contro la rumena Cristian e Martina Trevisan con l’americana Lepchenko a Iasi, Flavio Cobolli contro l’argentino Navone e Lorenzo Sonego con il croato Poljicak a Umago. Spazio anche per il ciclismo dopo il Tour de France con la prima frazione del Giro di Vallonia.