Sotto un cielo di stelle LeBron Biles Djokovic Chi sarà il re dei Giochi?

(Di lunedì 22 luglio 2024) Qualcuno va a caccia di un record quasi assoluto, come Isabell Werth e Katie Ledecky: hanno vinto sette ori, nella classifica femminile davanti a loro c’è solo la ginnasta sovietica Larisa Latynina che ne ottenne nove d’oro tra Melbourne 1956 e Tokyo 1964 (mentre tra gli uomini Michael Phelps con 23 è su un’altra galassia). La Werth, stella dell’equitazione tedesca, ci proverà nella cornice suggestiva di Versailles, la nuotatrice Ledecky avrà quattro occasioni nella piscina della Defense Arena. Un altro recordquello della tiratrice georgiana Nino Salukvadze, che sta per prendere parte alla sua decima Olimpiade dopo quelle per l’Unione Sovietica (‘88), per la Comunità degli Stati Indipendenti (‘92) e poi con la Georgia dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica.