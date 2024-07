Sevilla FC | Siviglia a caccia di un attaccante

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 22 luglio 2024) 2024-07-22 10:23:06 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: SÌAlvo sorpresa dell’ultimo minuto, sappiamo già come funzionano i mercati, Ile Youssef En-Nesyri separeranno le loro strade. Lo scorso fine settimana il accordo con il Fenerbahçe per il trasferimento del giocatore. Il nazionale marocchino, dopo molti dubbi, ha deciso di scommettere sull’offerta turca, che aumenta notevolmente il suo stipendio e avrà l’opportunità di giocare in Champions Leagueche era una delle condizioni per la sua partenza. En-Nesyri si recherà a Istanbul per sottoporsi alle relative visite mediche e firmare un nuovo contratto (probabilmente per quattro stagioni) con il club ottomano. Ilriceverà poco più di 20 milioni di euro tra fisso e alcune variabili.