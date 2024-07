Serie C il campionato parte con una penalizzazione | confermato il -3

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lacon il segno meno. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso della Spal avverso ladi 3 punti in classifica da scontare nel primoutile a decorrere dalla prossima stagione sportiva comminata lo scorso 11 giugno dal Tribunale Federale Nazionale. Confermata anche l’inibizione di 3 mesi per il presidente del Cda e legale rappresentante del club Joseph Tacopina. La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa. Lasarà scontata dalla stagione ormai alle porte.