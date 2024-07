Scotch sulla targa per camuffarla | preso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Due denunce in stato di libertà perché sorpresi alla guida senza i requisiti. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Falerone hanno effettuato un intervento che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un italiano di 33 anni, soralla guida del proprio ciclomotore senza copertura assicurativa. Inoltre, l’uomo al fine di eludere i controlli su strada, e rendere irriconoscibile ladel ciclomotore, aveva applicato del nastro adesivo nero per contraffarla dall’originale. Invece nella città di Amandola i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito del controllo del territorio hanno fermato un romeno pluripregiudicato 33enne, alla guida della sua utilitaria. Durante il controllo è emerso che l’uomo era alla guida del veicolo nonostante avesse la patente revocata.