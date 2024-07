Sanremo vigile che timbrava in mutande vince in Cassazione | risarcito con 130mila euro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 luglio 2024) Alberto Muraglia era diventato il simbolo dell’assenteismo con le foto diventate virali che lo ritraggono mentre timbra il cartellino in. Accusato di truffa e di infedele timbratura del cartellino, l’exdiera stato licenziato dal Comune: decisione contro la quale l’uomo ha subito fatto ricorso. Muraglia oggi ha incassato la sua vittoria definitiva ottenendo la ragione anche in. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso del Comune contro la sentenza della Corte di Appello civile che aveva già bollato come illegittimo il licenziamento di Muraglia. Il Comune ha quindi dovuto dare tutti gli arretrati all’ex agente di polizia locale, circa