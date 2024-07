Rivivi l’Estate Leporanese 2024 | ecco il calendario degli eventi dal 23 al 28 luglio

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSi prospetta una settimana molto movimentata a Leporano. Dal 23 al 28, gli appuntamenti del cartellone “” coinvolgeranno diverse tipologie di utenti: dalla festa organizzata da USB (Unione Sindacale di Base), in cui si alterneranno momenti di riflessione politica, sociale e di divertimento, all’evento dedicato alla “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” sino a “Lepolandia”, il villaggio dei bambini. Per i più piccoli verranno allestite 60 postazioni di gioco, laboratori didattici e di teatro comico in strada e potranno divertirsi attraverso attività di animazione e spettacoli di magia. Glifanno parte del ricco cartellone estivo organizzato dall’amministrazione Damiano in collaborazione con l’assessore alla cultura e le associazioni locali.