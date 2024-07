Ric Flair | In WWE Brock Lesnar è diventato un gran lavoratore

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il “Nature Boy” ha rilasciato un’intervista a “Busted Open Radio” in cui ha parlato di come, durante il suo percorso in WWE siaun. “non è soltanto bravo, ha imparato a lavorare duro. Le sue abilità atletiche sono impareggiabili, come quelle di Kurt Angle. Sono due che possono fare qualsiasi cosa. Anche nel roster femminile c’è un’atleta capace di tutto, ed è Charlotte.”ha poi aggiunto che non vede l’ora di rivedere sua figlia competere nel ring: “Probabilmente starà fuori altri 8/9 mesi, chi lo sa. In ogni caso non vedo l’ora che ritorni.”