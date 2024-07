Quizàs – Indagine sull’esistenza | in prima nazionale al Giardino dell’Orticoltura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Firenze, 22 luglio 2024 - Un originale, a tratti irriverente, omaggio a Luigi Pirandello, che mette in scena due figure del celebre dramma “Sei personaggi in cerca di autore”. Questo lo spettacolo che giovedì alle 21 andrà in scena innele che attraverserà quattro quartieri cittadini, all’interno delle manifestazioni dell’Estate Fiorentina 2024. La produzione di Associazione Culturale Impresa “”, presenta il testo firmato da Flavia Pezzo - che ne è anche interprete insieme a Massimo Bevilacqua, e la regia di Fulvio Cauteruccio.