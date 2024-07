Perché quello di CrowdStrike è un data breach e altri problemi correlati

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oltre al danno d’immagine, al crollo del valore in Borsa e aisusseguenti (e non solo reputazionali) alla paralisi globale provocata dal bug nell’aggiornamento del software di sicurezza Falcon Sensor, occorre mettere in evidenza un aspetto fondamentale, anche per quel che riguarda i diritti degli utenti. Diciamolo chiaramente: anche se non si è trattato di un attacco informatico, si può tranquillamente parlare dida parte di. E iriflessi relativi a questa falla non sono ancora finiti. LEGGI ANCHE > C’è un problema politico se solo l’1% dei device Windows è stato in grado di paralizzare il pianeta Per capire i motivi che ci spingono a sostenere che si sia trattato di un, basterebbe pensare alle immagini che hanno fatto il giro del mondo.