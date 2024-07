Pavimentazione fatta e disfatta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Transitando in via Ugo Bassi a Bologna ho notato, con disappunto, che stanno smontando tutti i blocchi di granito della. La medesimafu rinel 2015 e costò la chiusura di via Ugo Bassi e via Rizzoli per dieci mesi (Cantiere BoBo). Mi domando se era proprio necessario prevedere il transito del tram da via Ugo Bassi. Bastavano via Marconi-Mille-Indipendenza, dove l’impatto è certamente minore. D’altronde siamo comunque a due passi da Piazza Maggiore. Daniele Zocca