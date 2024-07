Ora basta Kate Middleton preoccupata l’avviso al marito William | È pericoloso devi farla finita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Ora, non darmi altre preoccupazioni, oltre a quelle che già ho”. Ultimatum dial principe. La giovane coppia reale, sempre molto unita, di recente avrebbe avuto una discussione. Alla futura regina non è piaciuto un determinato comportamento tenuto dale per questo ha deciso di richiamarecon una certa fermezza. La notizia fa seguito alla pubblicazione di un video che ritrae il primogenito di Re Carlo d’Inghilterra in un momento di apparente spensieratezza. È diventata virale sui social, infatti, una breve clip che mostrasfrecciare a bordo di un monopattino nei giardini di Buckingham Palace. Sono immagini assolutamente innocue, ma insolite, che mostrano un aspetto più giocoso e divertito del principe, lontano dalle cerimonie ufficiali. Il video però a colto di sorpresa anche la moglie del principe.