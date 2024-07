Olimpiadi e caccia alle medaglie Chi sono gli atleti in odore di record

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Lesicuramente lotta per lema ancheai. Con l'Italia Team al primato di partecipazione con 403qualificati, con 205 tra Paesi e delegazioni presenti (squadra dei rifugiati olimpici e squadraneutrali conrussi e bielorussi) per un totale di 11.475accreditati, Parigi 2024 potrebbe essere l'edizione del miglioramento di alcuni storici primati sia a livello personale che di squadra. La stella dell'NBA Kevin Durant potrebbe diventare il primo atleta di sempre a vincere quattrod'oro in uno sport di squadra. La variabile è la vittoria del quinto titolo olimpico consecutivo del Team Usa. Jimmer Fredette scriverà sicuramente una pagina di storia: al cestista dell'NBA basterà scendere in campo nel basket 3x3.