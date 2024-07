Mozambico su pellicola Il Paese senza ospedali Ma i film insegnano a difendersi dall’Hiv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Monica Peruzzi Il lavoro che facciamo è capillare, si passa di villaggio in villaggio, spostandoci di pochi chilometri, per raggiungere proprio tutti, poiché qui ci si sposta a piedi, nel buio, di notte, spesso scalzi e sicuramente poco vestiti, nonostante l’inverno si faccia sentire con temperature che scendono fino a 4-6 gradi. Nelle comunità in cui ci siamo fermati, lungo il percorso, abbiamo percepito il fermento che si respira quando i Paesi si preparano a nuove elezioni.