Microplastiche ogni anno in Europa finiscono nell’ambiente 42 mila tonnellate

(Di lunedì 22 luglio 2024) La plastica, un tempo sinonimo di comodità e praticità, si è insinuata inangolo del nostro pianeta, raggiungendo persino i nostri piatti. Secondo stime approssimative, ingeriamo circa due chili di plastica in dieci anni. Ma non stiamo parlando di bottiglie o sacchetti, bensì di, minuscole particelle invisibili ad occhio nudo, che si sono diffuse ovunque, dall’acqua che beviamo al cibo che mangiamo. Coniate nel 2004 dal biologo inglese Richard C. Thompson, lesono frammenti, fibre, sfere o granuli di dimensioni comprese tra 0,1 micrometri e 5 millimetri. Ancora più piccole sono le nanoplastiche, che misurano da 0,001 a 0,1 micrometri, paragonabili a un virus o a un filamento di Dna.