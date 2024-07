LIVE Sonego-Poljicak 6-2 2-2 ATP Umag 2024 in DIRETTA | serve prima il croato nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAVONE 30-30 Kick e dritto di là per il. 15-30 Sbaglia in uscita dal servizio con il rovescio. 15-15 Smorzata e pallonetto. Bravissimo. 0-15 Gran palla corta e comoda chiusura successiva. Sarà il game del break come nel 1° set? 2-2 Ancora unaper. 40-15 Lunga la risposta anticipata di rovescio di. 30-15 Altravincente. 15-15 Vincente il recupero di smorzata di. 15-0vincente. 1-2 Ace (2°). 40-30 Altravincente da destra di, la terza del game. 30-30 Con il dritto pesante. 30-15vincente. 15-15 Si allunga il dritto di. 15-0vincente del. 1-1 A zero. 40-0 Largo il dritto in costruzione di. 30-0 Perfetta smorzata del torinese. 15-0 Slice vincente di