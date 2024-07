LIVE Cobolli-Navone 6-2 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO NON PRIMA DELLE 21.00 SECONDO SET 6-2SET! Di un soffio out il rovescio lungolinea dell’argentino. Si chiude qui ilparziale. 30-40 A metà rete la risposta di rovescio del. 15-40 DUE SET POINT. Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di. 15-30 Che bello questo rovescio lungolinea vincente del romano. 15-15 Flavio strappa stavolta il movimento del dritto. 0-15 Risposta profonda di rovescio e dritto lungolinea vincente del. 5-2 Game. A metà rete la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-30 Si ferma sul nastro il tentativo di contro smorzata dell’argentino. Palla del 5-2. 30-30 Tre dritti inside out potentissimi del, che scardina la difesa dell’avversario.