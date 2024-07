La tragedia in una serata di festa a San Giovanni in Persiceto Bologna Choc anafilattico muore a 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Il sottile filo di speranza che lo ha tenuto legato alla vita per 24 ore si è spezzato ieri sera. È morto all’ospedale Sant’Orsola di, dopo un breve ricovero, un 22enne residente in città che sabato sera si era sentito male a Sanin, a quanto pare colpito da unorisultato poi fatale. Da quanto si è potuto apprendere il giovane, Mario Di Donato, intorno alle 19,30, si trovava in via Saati, nei pressi di Porta Garibaldi, mentre era in svolgimento l’evento Funkyland, il festival della musica degliSettanta che si snoda nel centro storico e nelle vie attigue. Per cause in via di accertamento, era svenuto ed era caduto a terra colpito da un malore. Immediati i soccorsi visto che i mezzi del 118 erano in zona per via delladi piazza.