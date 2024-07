La nuova avventura del Pistoia Women C5

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) "L’AsdC5 è nata con la volontà di concentrarsi sul ramo femminile del Futsal, con un progetto ambizioso e di più ampio respiro che abbia come protagoniste le nostre tesserate. Ringraziamo il Futsal, con il quale abbiamo passato anni bellissimi togliendoci più di qualche soddisfazione: facciamo al club un grande in bocca al lupo". È la prima uscita pubblica dellasocietà che dovrà raccogliere l’eredità del futsal pistoiese, perlomeno per quanto concerne la parte femminile. Unacon unaproprietà ed unacompagine sociale a quanto pare, anche se del progetto dovrebbero far parte anche alcuni ormai ex-dirigenti del Futsal. Laformazione, salvo sorprese, dovrà ripartire dalla Serie C.