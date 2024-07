La curiosa moda dell' insalata di pomodori e pesche che sta prendendo il mondo per la gola

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Se si pensa al pomodoro come a un frutto, concetto botanicamente corretto, l'abbinamento con l'anguria o leci sembra più sensato. E nel caso di quest'ultimo, ormai da tempo lo si trova spesso nelle insalate con i. Un "matrimonio" dovuto soprattutto alla stagionalità. Il trenddie frutta di stagione Più in generale, l'dista vivendo un momento d'oro. Oltreoceano specialmente, il frutto diventa comprimario di abbinamenti stravaganti ma assolutamente deliziosi. Il 2022 è stato l'annodi, anguria e feta. Non c'era influencer che non ne proponeva una propria versione. L'di anguria e feta è originaria del Mediterraneo: Grecia, Turchia ed Egitto rivendicano ciascuno l'origine di questa deliziosa e semplice