La Civitanovese punta al tris In arrivo una punta nomi top secret

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono addirittura tre i colpi che la dirigenza dellapotrebbe piazzare nelle prossime ore. Iin effetti restano ancora topnell’ambiente rossoblù, ma è ormai dato per imminente l’almeno di un centrocampista offensivo. L’affare poteva essere già concluso nella scorsa settimana, poi è slittato ma oggi dovrebbe essere il giorno buono. La figura selezionata per sostituire Strupsceki, approdato al Matelica, Becker, ufficializzato dal Trodica, e Bagnolo, vicino al Fabriano Cerreto, sarebbe un calciatore proveniente dalla Puglia, ma più di questo non filtra dalle parti del Polisportivo.