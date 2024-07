Il rapper Le One manda in delirio il pubblico del Telesia for Peoples

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il dj set delcampano Le Oneincentinaia di fan nella serata conclusiva del “for” che si è tenuta nelle Terme di Telese. A Le One, da poco vincitore del Disco d’Oro, è stato consegnato dagli organizzatori il Premio “Amici delfor”, a testimonianza che la manifestazione da anni privilegia valorizzare gli artisti campani. Ad arricchire la serata spettacolo, prima della esibizione di Le One, tanti altri ospiti, tra cui Alex Racioppi, Eva Ragozzino, Gabriele Manzo e Lil Tony. “Anche se due ore prima della manifestazione – dicono gli organizzatori – su Telese si è abbattuta una grandinata, ildelfornon ha tradito le aspettative e non ha fatto mancare il suo calore verso l’iniziativa”.