Il principe George compie 11 anni e Kate gli fa una foto bellissima

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) A soli 11, compiuti oggi, il, figlio dei principi del Galles William e, ne ha già vissute tante. Del resto, questa è la vita di coloro che appartengono a una famiglia reale dell’importanza dei Windsor, perennemente sotto i riflettori. Tuttavia, William estanno provando a proteggere come possono i loro eredi (anche Charlotte e Louis) dall’invasione della stampa e dei social. Soprattutto ora chesta seguendo delle cure per il cancro. Middleton però è prima di tutto una mamma. Così, dopo aver fatto unadi famiglia in occasione del compleanno di William, si è ripetuta con un bellissimo ritratto in bianco e nero di, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale.