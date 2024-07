I Marvel Studios pubblicano un avviso di spoiler su Deadpool e Wolverine

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , A pochi giorni dall’uscita di ““, il Mercenario Chiacchierone rompe la quarta parete per emettere undi. Il film, che vede protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ha rilasciato un trailer finale e un nuovo spot televisivo di 30 secondi, rivelando un cameo a sorpresa e confermando il ritorno di un personaggio molto amato dai fan del MCU.e nuovi cameo nel trailer finale Il trailer include un avvertimento dai: “Guardate il film prima che vengaato”, esortando i fan a ottenere i biglietti in anticipo per le proiezioni in anteprima, che inizieranno giovedì 25 luglio, con le prime proiezioni ufficiali il 26 luglio.