Hollywood apprezza Biden | Ritiro mossa eroica e patriottica

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) –il gesto di Joedi interrompere la sua campagna per la rielezione e di appoggiare Kamala Harris per la presidenza americana. Molte star, tra cui Barbra Streisand, Robert De Niro, Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Jon Favreau, Cynthia Nixon, e personaggi del mondo dello spettacolo come Shonda Rhimes e Damon L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.