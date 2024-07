Fedez avvistato in dolce compagnia in una discoteca in Sardegna | il video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram,è statoindi una ragazza in unain. Il rapper, che si trovava sull’isola per partecipare a vari eventi e per godersi qualche giorno di vacanza, è stato immortalato in unche lo mostra dietro la console, intorno alle 4:06 del mattino, stretto in un abbraccio con una giovane donna. Parpiglia ha commentato:Ritual (). Intorno alle ore 4.06, dietro la consolle, eccoavvinghiato ad una nuova ragazza. Un nuovo flirt sotto gli occhi dei presenti. Dopo le storie con Garance Authié e con la giovanissima modella Sveva adesso in Costa Smeralda è caccia, da parte dei reporter, alla nuova frequentazione del rapper sempre più lontano da Chiara Ferragni ormai”.