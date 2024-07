Emily in Paris – stagione 4 | Lily Collins punta a una stella Michelin nel nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Emily in Paris 4: Netflix rilascia una nuova clip della serie. I fan di Emily in Paris hanno qualcosa da aspettarsi quest'estate: la serie di successo di Netflix tornerà con la sua quarta stagione, divisa in due parti da cinque episodi. La prima parte debutterà il 15 agosto 2024, seguita dalla seconda parte il 12 settembre 2024, e Netflix ha appena rilasciato il trailer dell'imminente caos. La nuova stagione riprende dopo le drammatiche conseguenze del matrimonio sfortunato di Camille e Gabriel. Emily si trova in un vortice emotivo, divisa tra due uomini: Gabriel (Lucas Bravo), che ora aspetta un bambino dalla sua ex, e Alfie (Lucien Laviscount), le cui peggiori paure su Emily e Gabriel sono state confermate.