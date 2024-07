Covid in Lombardia aumentano i contagi Fontana | Nessun allerta ma bisogna stare attenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Iltorna a bussare. Sono quasi 9mila (8.942) iregistrati in Italia nella settimana tra l'11 e il 17 luglio, il 62% in più rispetto ai 7 giorni precedenti quando i casi erano 5.503. I morti sono 40, contro i 33 della settimana precedente (il 21% in più). Questi gli ultimi dati disponibili dati nel bollettino aggiornato del ministero della Salute sull'andamento dinel Paese. In tutta Italia però sono solo tre le regioni che superano quota millecensiti: in testa resta lacon 1.761 casi (+63 per cento rispetto alla settimana precedente), seguita dal Lazio con 1.627 positivi e dalla Campania con 1.483. Inoltre mille casinell’ultima settimana: è la regione con piùsuiinche, al momento, non destano particolare preoccupazione nelle autorità sanitarie.