Caldo e sporcizia paradiso per le blatte padrone delle città nelle notti d' estate

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) -afoso enon esattamente pulite: l'ambiente ideale per leche si moltiplicanoaree cittadine,della notte, momento in cui lasciano i loro nascondigli ed è alto il rischio di imbattersi in questi insetti fonte di disgusto per i più, oltre che di rischi per la salute. "Le- spiega all'Adnkronos Salute Emanuele Mazzoni, docente di entomologia agraria all'università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - amano tendenzialmente il, quindi più le temperature sono elevate più crescono. Se trovano, ovviamente, cibo. La questione, dunque, è anche l'igiene ambientale". Nel nostro Paese "abbiamo almeno 4-5 specie, ciascuna con le sue peculiarità e con comportamenti e aspetti molto diversi", descrive Mazzoni.