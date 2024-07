Alex Perez a parte per sette giorni! E oggi Inter-Pergolettese ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il nuovo acquisto dell’, farà lavoro personalizzato per circa una settimana enon ci sarà nel test tra l’e la. OUT – Nientee probabilmente-Las Palmas per. Il giovane difensore spagnolo, racconta Tuttosport, dovrà fare lavoro personalizzato per circa una settimana. Il motivo? Il classe 2006 ha avuto un problema muscolare subito prima del suo trasferimento all’(nulla di preoccupante, sia chiaro), svolgerà, dopo aver superato con ottimi risultati le visite mediche con i campioni d’Italia la scorsa settimana, come da programma e d’accordo con lo staff nerazzurro, un lavoro a. Rientrerà dunque in gruppo tra fine luglio e inizio agosto.